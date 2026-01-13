Kriminalität: Zäher Start im Prozess um Finanzskandal im Bistum Eichstätt

München/Eichstätt (dpa/lby) - Der Prozess um den millionenschweren Finanzskandal im Bistum Eichstätt läuft nur zäh an. Am zweiten Termin diskutierte die Kammer des Landgerichts München II hinter verschlossenen Türen mit den Parteien sowie mehreren Sachverständigen stundenlang, ob der Gesundheitszustand des einen der beiden Angeklagten eine Teilnahme am Prozess zulässt oder nicht. Um dies final zu klären, soll sich nun ein weiterer Gutachter persönlich ein Bild vom Zustand des Immobilienmaklers machen.