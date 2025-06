München - Nur einen Tag nach der Messerattacke auf Passanten und den tödlichen Polizeischüssen auf die Angreiferin hat es in München erneut eine Gewalttat gegeben. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Wohnung eines Familienangehörigen. Ein Täter sei festgenommen worden, sagte ein Sprecher. Ob es Verletzte oder Tote gab, ließ er offen. Er verwies auf eine geplante Mitteilung am nächsten Tag. Dem Vernehmen nach war an der Wohnung die Spurensicherung im Einsatz.