Kriminalität: Weniger Gewalt gegen Bayerns Kommunalpolitiker

Zahl der Beleidigungen deutlich höher als in früheren Jahren

Bei Beleidigungen ist die Entwicklung weiterhin bedenklich - die Zahl der Ermittlungsverfahren liegt hier den Angaben zufolge seit Jahren auf einem hohen Niveau - und nach ersten Erkenntnissen ist die Fallzahl auch im ersten Halbjahr 2026 deutlich angestiegen. Nach vorläufigen Zahlen wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 46 Verfahren nach Paragraf 188 Strafgesetzbuch wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung erfasst. 2025 waren es im gesamten Jahr (wie auch 2022) 32 Fälle, 2024 38 und 2021 nur 18 Fälle.