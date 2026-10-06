Kriminalität: Weniger Gewalt gegen Bayerns Kommunalpolitiker

München (dpa/lby) - Die Zahl der politisch motivierten Straftaten gegen Kommunalpolitiker in Bayern ist erneut deutlich gesunken. Für 2025 registrierte die Statistik 125 Vorfälle und damit rund ein Viertel weniger als 2024 (170). Dies geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Landtag hervor. Mehr als ein Drittel der Taten (45) wurde 2025 über das Internet begangen. Zum Vergleich: 2021 waren es noch 267 politisch motivierte Straftaten gegen Kommunalpolitiker, 2022 sogar 362 und 2023 163.