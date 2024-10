Kriminalität: Welpen illegal transportiert – Polizei stoppt zwei Fahrer

Leipheim/Waidhaus - Ohne Trinkwasser, nicht geimpft, in schlechtem Zustand und zu jungem Alter – so sollen zwei Fahrer acht Hundewelpen aus Rumänien nach Bayern gebracht haben. Zunächst kontrollierten Bundesbeamte in der Oberpfalz am Freitag an der A6 den Transporter eines 36 Jahre alten Fahrers, wie die Polizei mitteilte. Im Laderaum hätten sie zwei Französische Bulldoggen und zwei Kleinspitzwelpen im Alter von sechs bis acht Wochen entdeckt. Die Hunde seien in Transportboxen untergebracht gewesen.