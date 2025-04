Festnahmen in Hamburg und Bordesholm

Die weiteren Ermittlungen hätten dann zur Identifizierung der drei weiteren Verdächtigen geführt, teilte die Polizei mit. Sie seien am Mittwochabend festgenommen worden - der 19-Jährige in Bordesholm (Schleswig-Holstein), der 18- und der 24-Jährige in Hamburg.