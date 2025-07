Dabei werten die Betrüger wohl gezielt öffentliche Bekanntmachungen über vergebene Aufträge im Internet aus, um die Firmen im Namen der auftraggebenden Behörde um eine Rechnung ihrer erbrachten Leistungen zu bitten. Diese wird im Anschluss verändert und mit den Bankdaten der Kriminellen versehen an den Auftraggeber weitergeschickt. So gelangt das Geld in die Taschen der Betrüger - die Unternehmen gehen leer aus.