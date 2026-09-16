Offenbach (dpa/lhe) - Mit schwarzen High Heels und rosa Strapsen soll ein unbekannter Voyeur eine junge Kundin in einer Umkleidekabine in einem Offenbacher Bekleidungsgeschäft gefilmt haben. Laut Polizei schob der Mann sein Handy unter der Kabinenwand durch, als sich die Frau umzog. Anschließend habe er das Geschäft verlassen. Zeugen beschrieben den Voyeur nach Angaben der Polizei als etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise von Kundinnen und Kunden.