Augsburg - Mehr als fünf Jahre nach einer bundesweit beachteten tödlichen Attacke auf einen 49-Jährigen in Augsburg ist der damalige Täter erneut ins Visier der Ermittler geraten. Die Kripo fahndet nach dem 22-Jährigen, weil er zusammen mit anderen Verdächtigen am frühen Morgen des 23. März an einem gewalttätigen Angriff auf zwei Männer in der Augsburger Maximilianstraße beteiligt gewesen sein soll. Hintergrund des Angriffs der Gruppe junger Männer soll Hass auf Homosexuelle sein.