München (dpa/lby) - Vor den Augen der Polizei sollen zwei Männer eine Silvesterrakete auf eine etwa 20-köpfige Gruppe nahe des Münchner Hauptbahnhofs geschossen haben. Sie hätten die Rakete gezielt in deren Richtung gehalten, teilte die Polizei mit. Die Menschen seien zur Seite gesprungen, der Sprengkörper sei in der Nähe explodiert. Daraufhin sei die Gruppe weggelaufen. Ob jemand verletzt wurde, ist deswegen bislang ungeklärt.