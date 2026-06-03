Kriminalität Vierfach-Mord an Tankstelle erschüttert Italien

Nach dem Entsetzen über den Vierfach-Mord geht es nun jedoch auch darum, welche Konsequenzen gezogen werden müssen. Ein Bischof aus Kalabrien, Francesco Savino, verlangt: "Genug mit dem bequemen Schweigen. Genug mit der schäbigen Angewohnheit, es für normal zu halten, dass Männer von weit her bei uns wie Leichen ohne Geschichten sterben." In Italien gibt es gegen ausbeuterische Methoden in der Landwirtschaft zwar ein Gesetz. Es drohen hohe Geldstrafen und bis zu acht Jahre Haft. Aber mit der Umsetzung ist es nach vielfacher Meinung nicht weit her.