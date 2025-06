München (dpa/lby) - Nach einem Hinweis hat die Polizei in München vier mutmaßliche Drogendealer festgenommen und große Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Ein Anwohner hatte verdächtige Beobachtungen an einem stillgelegten Auto in einer Tiefgarage im Stadtteil Milbertshofen gemeldet, wie die Polizei berichtete.