Lohnendes Ziel trotz geringer Beute?

"Häufig werden tatsächlich keine hohen Geldbeträge in diesen Einrichtungen aufbewahrt", sagte Konrad. Aus Sicht der Einbrecher könnten diese trotzdem lohnende Ziele sein. Denn in Einzelfällen würden dort mehrere Hundert oder Tausend Euro in Kassen aufbewahrt, und die Gebäude seien in der Regel nicht gut gegen Einbrüche gesichert. Außerdem seien diese oft so gelegen, dass die Täter unbemerkt blieben.