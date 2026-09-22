Hamburg - Weil sie mit vergifteten Pralinen einen Mordversuch unternommen haben soll, ist eine 42-Jährige in Hamburg verhaftet worden. Die Frau soll ersten Erkenntnissen zufolge Anfang Juni Pralinen mit einer vermutlich lebensgefährlichen Kombination von Betäubungsmitteln versetzt haben, teilte die Polizei mit. Die Süßigkeiten soll sie per Post an den 20-jährigen Sohn ihres früheren Partners geschickt haben.
Kriminalität Versuchter Mord mit Gift-Pralinen? - Frau festgenommen
dpa 22.09.2026 - 17:44 Uhr