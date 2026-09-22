Kriminalität: Versuchter Mord mit Gift-Pralinen? - Frau festgenommen

Der junge Mann habe die verdächtige Warensendung erkannt und die Polizei informiert, hieß es weiter. Im Zuge der Ermittlungen geriet die 42-Jährige in den Fokus. Die Frau wurde am Dienstag verhaftet. Die Beamten durchsuchten zudem ihre Wohnung in der Altonaer Altstadt sowie die Kellerräume. Im Keller fand die Polizei Verpackungen einer vermutlich giftigen Substanz und verständigte auch die Feuerwehr.