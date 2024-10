Kriminalität: Verstoß gegen Russland-Sanktionen? Mann verhaftet

Im Zuge der Ermittlungen waren am Mittwoch insgesamt sechs Objekte durchsucht worden: in Nürnberg, Frankfurt am Main, im hessischen Groß-Umstadt und am Flughafen Frankfurt-Hahn in Rheinland-Pfalz. Gegen den Mann war am Mittwoch in Nürnberg Haftbefehl vollstreckt worden. Dabei seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden. Die Ermittlungen gegen den Mann mit russischer und kirgisischer Staatsbürgerschaft dauerten an.