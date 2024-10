Altötting (dpa/lby) - Drei Männer, die bei einer Schlägerei vor einem Club in Altötting drei andere Männer verletzt haben sollen, sitzen in Untersuchungshaft. In der Nacht zum Sonntag sei ein 41-Jähriger lebensbedrohlich, ein 33-Jähriger schwer und ein 38-Jähriger mittelschwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das jüngste und das älteste Opfer erlitten den Angaben nach Tritte gegen den Kopf, der 38-Jährige einen Messerstich in den Oberkörper.