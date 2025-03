Der Fahrer flüchtete am Mittag in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) mit einer zweiten Person im Auto vor einer Verkehrskontrolle und fuhr auf der Autobahn 4 in Richtung Frankfurt am Main. Polizisten aus Hessen und Thüringen verfolgten das Auto der beiden mit Fahrzeugen und zwei Hubschraubern.