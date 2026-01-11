Kriminalität: Verfolgungsfahrt endet in Lagerhalle

Berga-Wünschendorf (dpa/th) - Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei endete in Berga-Wünschendorf (Landkreis Greiz) in einer Lagerhalle voll mit Diebesgut. Laut Polizei waren zwei Männer am Freitagabend mit einem Auto auf der Bundesstraße 175 unterwegs und sollten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer flüchtete demnach mit überhöhter Geschwindigkeit. Anschließend versuchten die beiden Männer im Alter von 31 und 44 Jahren zu Fuß zu flüchten, wobei es zu einer Widerstandshandlung gegen die Polizei gekommen sein soll. Den Angaben zufolge gelang es einem der beiden Flüchtigen, sich vorläufig in einer Lagerhalle zu verschanzen. Dort stellte ihn die Polizei wenig später, hieß es.