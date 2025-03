Kriminalität: Verfolgungsfahrt auf A9: Fahrer in Fachklinik untergebracht

Dessau-Roßlau - Der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer, der sich eine 120 Kilometer lange Verfolgungsfahrt mit der Polizei auf der Autobahn 9 geliefert hat, ist am Mittwochabend in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen worden. Ein Unterbringungsbefehl der Staatsanwaltschaft sei gegen 23.00 Uhr in Kraft getreten, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Zuvor hatte der Fahrer die Polizei am Dienstag mit seiner auffälligen Fahrweise kurz hinter der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt auf sich aufmerksam gemacht, die zur Verfolgung quer durch Sachsen-Anhalt und Festnahme führte.