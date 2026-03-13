Altenburg (dpa/th) - Die Polizei ermittelt wegen verfassungsfeindlichen Schmierereien an einer Altenburger Schule. Die Symbole seien am Donnerstag an der Außenwand der Einrichtung entdeckt und anschließend entfernt worden, teilte die Polizei mit. An der Fassade sei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.