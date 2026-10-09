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Kriminalität Verfassungsfeindliche Graffiti an Erfurter Schule entdeckt

Unbekannte haben verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge an einer Schule in Erfurt hinterlassen. Die Polizei ermittelt zu den großflächigen Schmierereien.

Kriminalität: Verfassungsfeindliche Graffiti an Erfurter Schule entdeckt
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Verfassungsfeindliche Schmierereien an Erfurter Schule (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Erfurt (dpa/th) - Verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge haben Unbekannte an eine Regelschule und die angrenzende Turnhalle im Erfurter Stadtteil Moskauer Platz geschmiert. Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen auf das Schulgelände. Dort brachten sie mit schwarzer, weißer und roter Sprühfarbe großflächig mehrere Motive an den Fassaden und Eingangstüren beider Gebäude an. 

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Wie die Polizei mitteilte, hatten die einzelnen Schmierereien teilweise eine Größe von bis zu 130 mal 140 Zentimetern. Die Höhe des Schadens wurde bislang nicht beziffert.