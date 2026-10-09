Kriminalität: Verfassungsfeindliche Graffiti an Erfurter Schule entdeckt

Erfurt (dpa/th) - Verfassungsfeindliche Symbole und Schriftzüge haben Unbekannte an eine Regelschule und die angrenzende Turnhalle im Erfurter Stadtteil Moskauer Platz geschmiert. Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen auf das Schulgelände. Dort brachten sie mit schwarzer, weißer und roter Sprühfarbe großflächig mehrere Motive an den Fassaden und Eingangstüren beider Gebäude an.