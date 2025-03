Die "Nürnberger Nachrichten" hatten zuvor über die Verhaftung berichtet. Die Ermittler werfen dem Mann aus Baden-Württemberg versuchten Mord vor. Er soll das Opfer am 6. Februar in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) auf einer Straße niedergestochen haben. Der 40-Jährige schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Das Motiv für die Tat liege im persönlichen Bereich, sagte Heinzlmeier. Weitere Details nannte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.