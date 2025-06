Erfurt - Wegen des Verdachts auf Sexualdelikte hat die Polizei am Morgen einen Lehrer an einer Schule in Erfurt festgenommen. Ein Haftrichter setzte am Nachmittag den Haftbefehl gegen den 63-Jährigen in Vollzug, wie die Polizei mitteilte. Er befinde sich in einer Justizvollzuganstalt.