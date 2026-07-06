Kriminalität: Verdacht auf Sexualdelikt an Kind - Mann festgenommen

Deggendorf (dpa/lby) - In einem Wald neben einem Spielplatz soll ein Mann ein Kind sexuell missbraucht haben. Wie die Polizei mitteilte, seien drei kleine Mädchen am Sonntagnachmittag zum Spielen in das Wäldchen gelaufen. Dort soll sich ein 29 Jahre alter Mann genähert und die Kinder angesprochen haben. Zwei Mädchen seien weggelaufen, das dritte soll der Mann festgehalten und im Intimbereich berührt haben, teilte die Polizei mit. Das Kind sei körperlich unverletzt geblieben und ebenfalls weggelaufen.