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  4. Verdacht auf Sexualdelikt an Kind - Mann festgenommen

Kriminalität Verdacht auf Sexualdelikt an Kind - Mann festgenommen

Ein Mann soll sich drei spielenden Mädchen genähert und eines davon im Intimbereich angefasst haben. Der 29-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Kriminalität: Verdacht auf Sexualdelikt an Kind - Mann festgenommen
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Ein Mann soll ein Kind im Intimbereich angefasst haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Deggendorf (dpa/lby) - In einem Wald neben einem Spielplatz soll ein Mann ein Kind sexuell missbraucht haben. Wie die Polizei mitteilte, seien drei kleine Mädchen am Sonntagnachmittag zum Spielen in das Wäldchen gelaufen. Dort soll sich ein 29 Jahre alter Mann genähert und die Kinder angesprochen haben. Zwei Mädchen seien weggelaufen, das dritte soll der Mann festgehalten und im Intimbereich berührt haben, teilte die Polizei mit. Das Kind sei körperlich unverletzt geblieben und ebenfalls weggelaufen.

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Die Mädchen hätten sich daraufhin ihren Begleitpersonen anvertraut, die sich an dem Spielplatz aufhielten und umgehend die Polizei riefen. Beamte hätten den 29-Jährigen festgenommen. Er sei dringend tatverdächtig, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf habe Haftbefehl wegen des Verdachts auf ein Sexualdelikt beantragt, der vom Amtsgericht erlassen worden sei. Der Verdächtige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.