Kriminalität: Verdacht auf Kinderpornografie - Polizei sichert Beweise

Ingolstadt (dpa/lby) - Bei einer großen Durchsuchungsaktion wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte haben Ermittler zahlreiche Beweise im Raum Ingolstadt sichergestellt. Insgesamt wurden am Donnerstag in Ingolstadt, Geisenfeld (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm), Pfaffenhofen an der Ilm und Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) 25 Adressen kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen richten sich gegen 21 Personen im Alter von 13 bis 65 Jahren.