Kriminalität: Verdacht auf Drogenhandel - drei Festnahmen in Osthessen

Fulda/Künzell (dpa/lhe) - Wegen des Verdachts auf Drogenhandel in nicht geringer Menge hat die Kriminalpolizei in Osthessen zwei Männer im Alter von 21 Jahren sowie einen 22-Jährigen festgenommen. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Fulda mitteilten. In diesem Zusammenhang seien auch sechs Wohnungen in der Innenstadt und in einem Stadtteil von Fulda sowie im ebenfalls osthessischen Künzell durchsucht worden.