Mühlhausen (dpa/th) - Der Verdacht auf ein großangelegtes Schneeballsystem hat Ermittler zu Durchsuchungen in Mühlhausen und Erfurt veranlasst. Im Visier stehen zwei Männer, die Anleger mit unrealistischen Renditeversprechen für ein Geschäftsmodell rund um Powerbanks angeworben haben sollen, wie die für Wirtschaftsstrafsachen zuständige Staatsanwaltschaft in Mühlhausen mitteilte. Beamte des Thüringer Landeskriminalamts durchsuchten im Auftrag der Staatsanwaltschaft seit den frühen Morgenstunden insgesamt sechs Wohn- und Geschäftsobjekte in beiden Städten.