Kräfte einer bayerischen Ermittlungsgruppe waren damals extra nach Italien gereist, unter anderem um den Sohn zu vernehmen. Damals hieß es, er habe sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er wurde zunächst in einem Gefängnis in Neapel untergebracht und dann an Deutschland ausgeliefert. Die Leiche des Vaters wies nach damaligen Angaben erhebliche Gewalt- und Schnittverletzungen auf.