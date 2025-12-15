Kriminalität: Vandalismus nach Drittligaspiel – Züge stark beschädigt

München/Ingolstadt (dpa/lby) - Fußballfans haben auf dem Hin- und Rückweg beim Drittligaspiel zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem TSV 1860 München den Fahrgastbereich von Regionalzügen erheblich beschädigt. Bei der Rückfahrt nach München verunstalteten Unbekannte laut Bundespolizei Zugwände, Sitze, Fenster und Spiegel mit Graffiti und Aufklebern. Beamte entdeckten die Schäden bei der Ankunft der Fans am Münchner Hauptbahnhof am Samstagabend.