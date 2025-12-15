 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Vandalismus nach Drittligaspiel – Züge stark beschädigt

Kriminalität Vandalismus nach Drittligaspiel – Züge stark beschädigt

Vandalismus im Zug: Am Wochenende trafen der FC Ingolstadt 04 und der TSV 1860 München in der Dritten Liga aufeinander. Bei der Hin- und Rückreise hinterließen Fußballfans ihre Spuren.

Kriminalität: Vandalismus nach Drittligaspiel – Züge stark beschädigt
1
Unbekannte Fans lassen den Zug verwüstet zurück. Foto: -/Bundespolizei/dpa

München/Ingolstadt (dpa/lby) - Fußballfans haben auf dem Hin- und Rückweg beim Drittligaspiel zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem TSV 1860 München den Fahrgastbereich von Regionalzügen erheblich beschädigt. Bei der Rückfahrt nach München verunstalteten Unbekannte laut Bundespolizei Zugwände, Sitze, Fenster und Spiegel mit Graffiti und Aufklebern. Beamte entdeckten die Schäden bei der Ankunft der Fans am Münchner Hauptbahnhof am Samstagabend. 

Nach der Werbung weiterlesen

Bilder zeigen das Ausmaß der Verwüstung: großflächige Graffitis, unter anderem mit der Aufschrift "1860" und auf dem Boden verstreute Bierflaschen und Müll. Die besprühte Fläche beträgt rund 60 Quadratmeter, laut Bundespolizei entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Auch auf der Hinfahrt nach Ingolstadt wurden ähnliche Beschädigungen festgestellt – mit einem Schaden von rund 500 Euro. Die Bahn erstattete Anzeige.