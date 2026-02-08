Tucson - Die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie hat sich nach der offenkundigen Entführung ihrer Mutter erneut mit einer Botschaft an den oder die Täter gewandt - und dabei eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet. In einer kurzen Videobotschaft auf Instagram erklärte Guthrie: "Wir flehen Sie jetzt an, uns unsere Mutter zurückzugeben, damit wir mit ihr feiern können." Eingerahmt von ihren beiden Geschwistern sagte sie weiter, nur so könne die Familie Frieden finden. "Das ist uns sehr viel wert. Und wir werden zahlen."