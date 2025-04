Laut Polizeibericht verfolgten Polizisten in einem Stadtteil von Los Angeles drei Verdächtige, die nach einem Unfall wegen Fahrerflucht gesucht wurden. Bei der Verfolgung durch ein Wohngebiet trafen Beamte demnach in einem Garten auf Lauren, die mit einer Pistole bewaffnet war. Sie sei mehrmals aufgefordert worden, die Waffe fallen zu lassen, habe sich aber geweigert und die Pistole auf die Polizisten gerichtet, hieß es. Beamte hätten daraufhin Schüsse abgegeben. Die verletzte Frau sei in ihr Haus geflüchtet und später in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht worden.