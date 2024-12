München (dpa/lby) - Vor einem Jahr erschütterte der Fund der brennenden Leiche eines Obdachlosen am Englischen Garten in München die Stadt - jetzt geht der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Täter zu Ende. Vor dem Landgericht München I wird am Donnerstag (10.00 Uhr) das Urteil gegen den 57 Jahre alten Angeklagten erwartet.