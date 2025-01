Kriminalität: Untersuchungshaft nach Drogenhandel im Darknet

Im März vergangenen Jahres war der weltweit agierende Darknet-Marktplatz "Nemesis Market" mit Servern in Deutschland und Litauen geschlossen worden. Auf dieser Plattform im verborgenen Teil des Internets waren die Nutzer anonym unterwegs und handelten unter anderem mit Betäubungsmitteln sowie betrügerisch erlangten Daten und Waren. Umfangreiche Ermittlungen erhärteten dann auch den Tatverdacht gegen den 44-Jährigen. Die Durchsuchungsbeschlüsse sowie der Haftbefehl wurden am Mittwoch vergangener Woche (15.1.) vollstreckt, der Mann sitzt nun in U-Haft.