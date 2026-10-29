Leipzig (dpa/sn) - Nach einem Hackerangriff ist die Universität Leipzig auch am Donnerstagmorgen noch immer offline. Der eingerichtete Krisenstab arbeite mit Hochdruck an der Behebung des Problems, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Nach dem Angriff waren am Mittwoch alle Server der Universität, die mit dem Internet verbunden sind, offline genommen worden. Studierende und Mitarbeiter können daher keine E-Mails empfangen. Die Hintergründe sind demnach noch unklar.