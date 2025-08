Kriminalität: Uni erneut mit großem Graffiti zum Gaza-Krieg besprüht

München (dpa/lby) - Die Polizei ermittelt gegen Unbekannte, die großflächig einen Anti-Hamas-Schriftzug an die Außenwand der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München gesprüht haben. Man ermittele wegen politisch motivierter Sachbeschädigung und suche Zeugen, teilte die Polizei mit. Das Graffiti sei rund sieben Meter lang und sei vermutlich am vergangenen Wochenende angebracht worden. Es handele sich konkret um die Schriftzüge "Fuck Gaza" und "Fuck Hamas". Die Entfernung dieser werde laut Polizei wohl mehrere Hundert Euro kosten.