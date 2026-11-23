GHB verflüchtigt sich im Blut schon nach sechs, im Urin nach rund zwölf Stunden. Doch wem abends die geschmacks- und geruchlosen Tropfen in den Drink geschüttet werden - oder wer freiwillig etwas einnimmt, ohne sich der Folgen bewusst zu sein - der kommt erst viel später zur Blut- und Urinabnahme. "Das große Problem war bislang, dass wir bei Verdachtsfällen oft sagen mussten: Wir haben nichts gefunden, aber können GHB auch nicht ausschließen", sagt Auwärter.