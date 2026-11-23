Freiburg/Zürich - Party feiern, ein Clubbesuch - und am nächsten Morgen mit einer Riesengedächtnislücke und dem Verdacht aufwachen, betäubt worden zu sein: Das passiert immer wieder, vor allem jungen Leuten. Sie werden ausgeraubt oder sexuell missbraucht, können sich aber an nichts erinnern. Um mögliche Täter zu verfolgen, müssen Opfer die Betäubung erst einmal nachweisen. Doch bei gängigen K.-o.-Tropfen wie GHB ist schon nach wenigen Stunden in Blut oder Urin keine Spur mehr zu finden - bis jetzt.