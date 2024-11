Suhl (dpa/th) - Ein Unbekannter hat in Suhl ein Hakenkreuz an ein Schaufenster gesprüht. Das verfassungsfeindliche Symbol war am Freitag auf der Scheibe zu sehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Täter verwendete demnach weiße Farbe. Die Beamten suchen Zeugen, die den Tathergang oder den Täter beobachtet haben.