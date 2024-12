Kriminalität: Unbekannter bestiehlt Senioren in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Kurz vor Weihnachten hat ein Mann mehrere Personen in einer Senioren-Residenz in Erfurt bestohlen. Der Unbekannte soll am Freitagabend in der Residenz "Am Brühl" mehrere Zimmer betreten und dort Wertgegenstände wie Schmuck und Handys, aber auch Bargeld entwendet haben, wie die Polizei mitteilte. Der Mann trug den Angaben zufolge weiße Kleidung und nutzte gezielt die Hilflosigkeit der betroffenen Senioren aus.