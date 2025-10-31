 
Kriminalität Unbekannte Täter werfen Steine von Brücke und treffen Auto

Es geht um den Vorwurf des versuchten Mordes: In Nürnberg ermittelt die Polizei gegen unbekannte Personen, die Steine von einer Brücke auf eine Straße warfen. Ein Auto wurde getroffen.

Kriminalität: Unbekannte Täter werfen Steine von Brücke und treffen Auto
Unbekannte haben in Nürnberg Steine von einer Brücke auf die Autobahn 73 geworfen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Noch unbekannte Täter haben in Nürnberg nach Polizeiangaben Steine und Platten von einer Brücke auf den Frankenschnellweg geworfen. Ein Fahrzeug wurde an der Frontscheibe getroffen, die jedoch nicht zu Bruch ging. Der 46 Jahre alte Fahrer habe seinen Wagen auf dem Standstreifen zum Stehen gebracht. Ein weiteres Auto wurde von auf der Fahrbahn liegenden Steinen beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Ermittlungen nach sollen zwei bis drei dunkel gekleidete Personen von einer Eisenbahnbrücke nahe der Dianastraße aus Steine auf die Fahrbahn geworfen haben. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Der Frankenschnellweg führt als Teil der Autobahn 73 durch die Stadt.