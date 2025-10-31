Kriminalität: Unbekannte Täter werfen Steine von Brücke und treffen Auto

Nürnberg (dpa/lby) - Noch unbekannte Täter haben in Nürnberg nach Polizeiangaben Steine und Platten von einer Brücke auf den Frankenschnellweg geworfen. Ein Fahrzeug wurde an der Frontscheibe getroffen, die jedoch nicht zu Bruch ging. Der 46 Jahre alte Fahrer habe seinen Wagen auf dem Standstreifen zum Stehen gebracht. Ein weiteres Auto wurde von auf der Fahrbahn liegenden Steinen beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes und bittet um Zeugenhinweise.