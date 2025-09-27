Lohr (dpa/lby) - Unbekannte haben im Landkreis Main-Spessart etwa 200 Liter Diesel von einer Baustelle gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter auf einer Baustelle in Lohr zunächst einen Bauwagen auf und durchsuchten ihn. Anschließend brachen sie demnach den Verschluss eines Dieselvorratstanks auf und zapften den Diesel ab. Der Diebstahl fand den Angaben zufolge zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen statt.