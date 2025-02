Forchheim (dpa/lby) - Zwei Geldautomaten sind in einem Einkaufszentrum in Forchheim (Landkreis Emmendingen) am frühen Freitagmorgen gesprengt worden. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, flüchteten im Anschluss mindestens vier maskierte Menschen in einem dunklen Fahrzeug in Richtung Autobahn 73. Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.