Kriminalität: Unbekannte rauben Spargelstand aus

Heusenstamm (dpa/lhe) - Zwei Unbekannte haben in Heusenstamm einen Spargelverkaufsstand überfallen und dabei Bargeld und weitere Gegenstände erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, betrat einer der Täter nach bisherigen Ermittlungen am Sonntagmittag den Verkaufsstand, während die Verkäuferin gerade Waren einräumte. Der Unbekannte habe ein Messer in der Hand gehalten und die Herausgabe der Einnahmen gefordert, die die Frau ihm aushändigte. Außerdem nahm der Unbekannte eine Powerbank, ein Mobiltelefon sowie eine Palette Eier mit.