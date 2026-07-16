Weißwasser (dpa/sn) - Unbekannte haben in Weißwasser (Landkreis Görlitz) hunderte Meter Kupferkabel gestohlen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro, heißt es von einem Polizeisprecher. Insgesamt stahlen die Diebe im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen demnach 300 Meter Kupferkabel von einem Betriebsgelände. Wie die Kabelmenge transportiert werden konnte, ist laut der Polizei Teil der Ermittlungen.