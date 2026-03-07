Nordhausen (dpa/th) - Eine 16-Jährige ist in einem Schnellrestaurant in Nordhausen von Unbekannten attackiert worden. Die Jugendliche stand mit ihrer Großmutter am Bestell-Terminal, als zwei Frauen sie mit dem Kopf gegen das Terminal schubsten, wie die Polizei mitteilte. Eine der Täterinnen habe sie auch fest am Hals gepackt. Anschließend hätten die Frauen die Jugendliche beleidigt. Nachdem ein Mitarbeiter eingeschritten sei, hätten die beiden das Weite gesucht. Die Polizei sucht nun Zeugen.