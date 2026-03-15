Langenzenn (dpa/lby) - Unbekannte sind im mittelfränkischen Langenzenn (Landkreis Fürth) in mehrere Schulen eingebrochen und haben einen Schaden von mehr als 20.000 Euro verursacht. Die Täter drangen Polizeiangaben zufolge zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in die Räume einer Grund- und einer Mittelschule ein. Dort öffneten sie mehrere Türen und Schränke mit Gewalt. Zudem versuchten sie laut Polizei erfolglos, in die Realschule einzudringen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.