Heidenau (dpa/sn) - Unbekannte haben eine Frau aus Heidenau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) um mehr als 40.000 Euro betrogen. Sie hatten sich laut einer Polizeimitteilung Zugang auf das Konto der 42-Jährigen verschafft und mehrere Überweisungen getätigt. Zudem eröffneten sie demnach Konten im Namen der Frau und nahmen Kredite bei anderen Banken auf. Bisher ist unbekannt, wie die Täter an die Daten der Frau herankommen konnten.