Kriminalität: Unbekannte beschädigen dutzend Autos auf Zug

München (dpa/lby) - Unbekannte Täter haben zwölf Autos auf einem Autotransportzug in München beschädigt. Dabei sei ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die Unbekannten sollen demnach zwischen Mittwoch und Donnerstag an mehreren Autos die Scheibenwischer abgerissen haben. Als der Zug dann aus dem Bahnhof in Milbertshofen weiterfuhr, seien die Scheibenwischer durch den Fahrtwind hin- und hergeflogen und sollen die Neuwagen zerkratzt haben, hieß es weiter.