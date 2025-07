Kriminalität Überfall und Fahrerflucht bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Und: Auch um den Cold Case Maria Köhler soll es in der Sendung gehen. Rund 41 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der damals 19-Jährigen in Aschaffenburg wurde kürzlich ein Tatverdächtiger in der Türkei festgenommen. Er soll nun nach Deutschland überstellt werden. Der Fall war bereits früher Thema der Sendung.