Eching (dpa/lby) - Der Täter spritzte ihr etwas ins Gesicht und raubte sie aus: Eine 76-Jährige ist in Oberbayern Opfer eines Überfalls geworden. Ein Mann klingelte am Dienstag an der Haustür der Seniorin in Eching im Landkreis Freising. Als sie öffnete, spritzte er ihr Polizeiangaben zufolge eine Flüssigkeit ins Gesicht. Mit brennenden Augen habe das Opfer über die Terrasse zu ihrer Nachbarin flüchten können.