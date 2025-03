Dabei waren in der Sendung sehr deutliche Bilder von einem der Täter gezeigt worden, sein Komplize war maskiert. Die zwei Männer hatten das Geschäft in unmittelbarer Nähe des Polizeipräsidiums am 19. Dezember 2024 betreten. Sie bedrohten Personal und Kunden mit einer Schusswaffe, zertrümmerten mit einem Vorschlaghammer die Glasvitrinen, räumten sie aus und flohen auf E-Scootern.