Kriminalität: Überfall auf 90-Jährigen - Verdächtiger in Untersuchungshaft

Mainbernheim (dpa/lby) - Nach einem Überfall auf einen 90-Jährigen im unterfränkischen Landkreis Kitzingen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dem 58-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann soll demnach Ende November 2025 in das Haus des Seniors in Mainbernheim eingebrochen sein, ihn überfallen und schwer verletzt haben.