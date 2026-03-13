 
Kriminalität Überfall auf 90-Jährigen - Verdächtiger in Untersuchungshaft

Ein Mann wird nachts in seinem Haus im Landkreis Kitzingen überfallen und schwer verletzt. Mehr als drei Monate nach der Tat nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest.

Gegen den 58-Jährigen wird nach dem Überfall auf einen 90-Jährigen im Kreis Kitzingen unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mainbernheim (dpa/lby) - Nach einem Überfall auf einen 90-Jährigen im unterfränkischen Landkreis Kitzingen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dem 58-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann soll demnach Ende November 2025 in das Haus des Seniors in Mainbernheim eingebrochen sein, ihn überfallen und schwer verletzt haben.

Unmittelbar nach der nächtlichen Tat suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter - zunächst ohne Erfolg. Bei der Kripo Würzburg sei eine Ermittlungskommission eingerichtet worden. Zudem habe die Polizei Anwohner befragt und Flyer mit Zeugenaufrufen verteilt.

Im Zuge der Ermittlungen habe sich schließlich der Tatverdacht gegen den 58-jährigen Deutschen ergeben. Beamte nahmen ihn laut Polizei am Donnerstagabend fest. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.